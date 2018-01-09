Финские врачи испытают спрей от игромании

Врачи из университета Хельсинки попытаются предупредить стремление к азартным играм с помощью назального спрея, содержащего налоксон.

Вещество блокирует выработку дофамина, вызывающего ощущение удовольствия, ради которого человек стремится повторить то или иное действие. Нарколог из Национального института здравоохранения в Хельсинки Ханну Ало (Hannu Alho) считает, что лекарство можно использовать лишь на начальной стадии возникновения пагубной привычки.

Для участия в эксперименте ученые набрали 130 добровольцев, передает портал «Популярная механика». На протяжении трех месяцев они будут впрыскивать спрей каждый раз, когда почувствуют желание сыграть.

Ранее финские врачи применяли налоксон в форме таблеток, однако лекарство начинало действовать спустя час - за это время зависимый мог сорваться, не дожидаясь помощи препарата.

Новости по теме
Теги:
Места: Европа
События: наука
Персоны: ученые
Следующая новость Умер создатель ракетного щита России

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО