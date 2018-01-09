Финские врачи испытают спрей от игромании
Врачи из университета Хельсинки попытаются предупредить стремление к азартным играм с помощью назального спрея, содержащего налоксон.
Вещество блокирует выработку дофамина, вызывающего ощущение удовольствия, ради которого человек стремится повторить то или иное действие. Нарколог из Национального института здравоохранения в Хельсинки Ханну Ало (Hannu Alho) считает, что лекарство можно использовать лишь на начальной стадии возникновения пагубной привычки.
Для участия в эксперименте ученые набрали 130 добровольцев, передает портал «Популярная механика». На протяжении трех месяцев они будут впрыскивать спрей каждый раз, когда почувствуют желание сыграть.
Ранее финские врачи применяли налоксон в форме таблеток, однако лекарство начинало действовать спустя час - за это время зависимый мог сорваться, не дожидаясь помощи препарата.
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