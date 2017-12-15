Финнов угостят шоколадом из сверчков

В рождественские праздники жители Финляндии смогут полакомиться необычным шоколадом, сделанным из сверчков.

Производители уже заготовили партию в несколько тысяч упаковок. Они обещают нарастить производство, если лакомство придется по вкусу потребителям. Сырьем для угощения изготовителей снабжают местные фермеры.

По словам диетологов, сверчки полезны для человеческого организма, поскольку богаты белками животного происхождения, сообщает НСН.

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