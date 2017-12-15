Финнов угостят шоколадом из сверчков
В рождественские праздники жители Финляндии смогут полакомиться необычным шоколадом, сделанным из сверчков.
Производители уже заготовили партию в несколько тысяч упаковок. Они обещают нарастить производство, если лакомство придется по вкусу потребителям. Сырьем для угощения изготовителей снабжают местные фермеры.
По словам диетологов, сверчки полезны для человеческого организма, поскольку богаты белками животного происхождения, сообщает НСН.
Следующая новость Центробанк лишил руководства «Промсвязьбанк»
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии