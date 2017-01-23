Финляндия подтвердила намерение организовать встречу Путина и Трампа

Председатель правительства Финляндии Юха Сипиля заявил, что власти страны готовы организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках Саммита Арктического совета.

- Это правда, мы готовы принять у себя Арктический саммит, если для этого созреет политическая ситуация. Многое будет зависеть от ситуации и условий в мире политики, пока что мы не знаем, какими они будут. Пока что мы не получали никаких сигналов со стороны России или США, - рассказал Сипиля ТАСС.

Ранее, в декабре высокопоставленный финский дипломат Алекси Харконен заявил, что лидеры России и США могли бы встретиться на Арктическом саммите в Финляндии уже в первом полугодии 2017 года.

Арктический совет был учрежден в 1996 году в соответствии с Оттавской декларацией и является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в этом регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В мае 2017 года председательство в Арктическом совете перейдет от США к Финляндии.