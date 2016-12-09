Финляндия дала предварительное согласие на строительство «Северного потока-2»

Выступая на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, глава правительства Финляндии Юха Сипиля сообщил журналистам, что Кабинет министров страны дал предварительное согласие на проведение необходимых исследовательских работ на маршруте газопровода «Северный поток-2».

- Правительство Финляндии уже дало условное разрешение на проведение необходимых исследований. На этом маршруте для прокладки, для строительства нужны еще другие разрешения, и в том числе оценка воздействия на окружающую среду, - цитирует Сипиля РИА «Новости».

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с «Северным потоком».

Против реализации проекта выступает ряд восточноевропейских стран, в частности Украина и Польша.

Новости по теме
Теги:
События: газ
Следующая новость Советник Трампа назвал катастрофическим уровень дезинформации по Крыму и Украине

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО