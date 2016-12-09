Финляндия дала предварительное согласие на строительство «Северного потока-2»

Выступая на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, глава правительства Финляндии Юха Сипиля сообщил журналистам, что Кабинет министров страны дал предварительное согласие на проведение необходимых исследовательских работ на маршруте газопровода «Северный поток-2».

- Правительство Финляндии уже дало условное разрешение на проведение необходимых исследований. На этом маршруте для прокладки, для строительства нужны еще другие разрешения, и в том числе оценка воздействия на окружающую среду, - цитирует Сипиля РИА «Новости».

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с «Северным потоком».

Против реализации проекта выступает ряд восточноевропейских стран, в частности Украина и Польша.