В Финляндии разлился опасный эфир из России
Из российской железнодорожной цистерны, которая сошла с рельсов в Финляндии, вытекло 50 тыс. литров метил-трет-бутилового эфира.
Информацию об этом 8 апреля распространил Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды Финляндии.
«Ущерб окружающей среде огромен. Вещество ядовито и может оказать негативное воздействие на окружающую среду», - рассказал пожарный Ээро Ахо.
На месте происшествия работают экологи, спасатели, представители компании-перевозчика, передают «Известия». Российский железнодорожный состав состоял из 50 цистерн.
6 марта в Пенсильвании поезд столкнулся с грузовиком, перевозившим более 22 тонн раствора соляной кислоты.
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