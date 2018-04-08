В Финляндии разлился опасный эфир из России

Из российской железнодорожной цистерны, которая сошла с рельсов в Финляндии, вытекло 50 тыс. литров метил-трет-бутилового эфира.

Информацию об этом 8 апреля распространил Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды Финляндии.

«Ущерб окружающей среде огромен. Вещество ядовито и может оказать негативное воздействие на окружающую среду», - рассказал пожарный Ээро Ахо.

На месте происшествия работают экологи, спасатели, представители компании-перевозчика, передают «Известия». Российский железнодорожный состав состоял из 50 цистерн.

6 марта в Пенсильвании поезд столкнулся с грузовиком, перевозившим более 22 тонн раствора соляной кислоты.