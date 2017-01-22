В Финляндии появился "смотритель северного сияния"
В финской Лапландии отель открыл вакансию смотрителя северного сияния. Должность занял финн Матти Каян.
На данную вакансию откликнулось около 1,5 тысяч человек со всего мира. Должность предполагает рабочие функции, такие как ремонт или уборка. Вместе с тем, Каян должен смотреть на небо, чтобы не пропустить северное сияние, сообщает РГ.
Когда рабочий видит сияние, он должен разбудить туристов.
– Это всегда очень забавно. Туристы храпят в спальниках, а ты будишь их и говоришь, чтобы они вышли на улицу полюбоваться на северное сияние, – рассказал рабочий.
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