В Финляндии открылся магазин одного товара
В Хельсинки заработал магазин The Cucumber Concept Store, ассортимент которого состоит только из огурцов.
Владельцы магазина отмечают, что хотят привлечь внимание к проблеме жесткого регулирования торговли этим овощем в Евросоюзе.
Кроме того, одной из целей открытия магазина они назвали поднятие настроения покупателям. «Мы хотим, чтобы, побывав у нас, люди улыбнулись и ушли из магазина с позитивом», цитирует РИА «Новости» представителя торговой компании Майкла Гренфорса.
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