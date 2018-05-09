В Финляндии открылся магазин одного товара

В Хельсинки заработал магазин The Cucumber Concept Store, ассортимент которого состоит только из огурцов.

Владельцы магазина отмечают, что хотят привлечь внимание к проблеме жесткого регулирования торговли этим овощем в Евросоюзе.

Кроме того, одной из целей открытия магазина они назвали поднятие настроения покупателям. «Мы хотим, чтобы, побывав у нас, люди улыбнулись и ушли из магазина с позитивом», цитирует РИА «Новости» представителя торговой компании Майкла Гренфорса.