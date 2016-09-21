В Финляндии у гражданки РФ отобрали трех детей

Власти Финляндии изъяли троих детей у жительницы Петрозаводска Виктории Медведевой.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на детского омбудсмена в Карелии Оксану Старшову.

Инцидент произошел еще в начале месяца, но известно об этом стало только 21 сентября.

- Мы работаем с этим обращением уже не один день. МИД уже подключили. Все запросы ушли уже давно, - сказала Старшова.