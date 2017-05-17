Финансовая безграмотность россиян удручает Центробанк
Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила о низком уровне финансовой грамотности россиян в сравнении с развивающимися странами мира.
На III Всероссийском конгрессе волонтеров финансового просвещения граждан Набиуллина отметила, что граждане России не попадали бы в те неприятные денежные ситуации, в которые они попадают, если бы они немного разбирались в действующих финансовых инструментах.
По этой же причине люди попадают на уловки мошенников и различных аферистов.
В связи с этим, Банк России готовит специальный просветительский портал по финансовой грамотности, который рассчитывает запустить этой осенью, сообщает ТАСС.
Соответствующий предмет готовится и для внедрения в школьную программу.
Тем не менее, Эльвира Набиуллина предупредила, что мероприятия по повышению грамотности - это масштабная системная многолетняя работа, и не стоит ждать от нее сиюминутных результатов.
По ее словам, пока уровень финансовой грамотности в нашей стране пока еще отстает от уровня, который есть в развитых и развивающихся странах.
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