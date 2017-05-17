ВЭБ финансировал строительство отеля Трампа в Канаде

Внешэкономбанк (ВЭБ) финансирует строительства отеля International Hotel and Tower в Торонто, принадлежащего бизнес-империи Trump Organization, сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным источников издания, сделку включили в расследование предположительных связей Трампа с Россией.

Кроме того, по данным газеты, строительством 65-этажного небоскреба занимается канадец российского происхождения Александр Шнайдер.

Отмечается, что именно ВЭБ стал инициатором сделки, а также предоставил заемные средства для покупателя, однако все связи Шнайдера и Trump Organization прекратились после споров на право управления отелем.

Демократы обвинили Трампа в стремлении сорвать расследование о вмешательстве России в президентские выборы в США, сообщает интернет-издание Republic.