ВЭБ финансировал строительство отеля Трампа в Канаде
Внешэкономбанк (ВЭБ) финансирует строительства отеля International Hotel and Tower в Торонто, принадлежащего бизнес-империи Trump Organization, сообщила газета The Wall Street Journal.
По данным источников издания, сделку включили в расследование предположительных связей Трампа с Россией.
Кроме того, по данным газеты, строительством 65-этажного небоскреба занимается канадец российского происхождения Александр Шнайдер.
Отмечается, что именно ВЭБ стал инициатором сделки, а также предоставил заемные средства для покупателя, однако все связи Шнайдера и Trump Organization прекратились после споров на право управления отелем.
Демократы обвинили Трампа в стремлении сорвать расследование о вмешательстве России в президентские выборы в США, сообщает интернет-издание Republic.
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