Financial Times не откажется от своей статьи о Кадырове и Сечине

Британское издание Financial Times (FT) считает свою публикацию о главном исполнительном директоре «Роснефти» Игоре Сечине и главе Чечни Рамзане Кадырове верной и не намерено от нее отказываться.

«Financial Times не отступается от своей публикации», - заявил ТАСС пресс-секретарь издания.

Ранее газета написала о якобы имеющем место конфликте между Кадыровым и Сечиным, а также о возможном «чеченском следе» в расследовании терактов в Санкт-петербурге. Кадыров и Сечин, в свою очередь, назвали публикацию лживой и пригрозили изданию обратиться в суд.