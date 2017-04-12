Financial Times не откажется от своей статьи о Кадырове и Сечине
Британское издание Financial Times (FT) считает свою публикацию о главном исполнительном директоре «Роснефти» Игоре Сечине и главе Чечни Рамзане Кадырове верной и не намерено от нее отказываться.
«Financial Times не отступается от своей публикации», - заявил ТАСС пресс-секретарь издания.
Ранее газета написала о якобы имеющем место конфликте между Кадыровым и Сечиным, а также о возможном «чеченском следе» в расследовании терактов в Санкт-петербурге. Кадыров и Сечин, в свою очередь, назвали публикацию лживой и пригрозили изданию обратиться в суд.
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