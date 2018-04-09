Финалисты алко-конкурса в Нарьян-Маре впали в кому

Трое финалистов конкурса «Давай на спор», прошедшего в одном из ночных клубов в Нарьян-Маре, впали в кому после скоростного распития алкогольных напитков.

Отмечается, что главным призом был заявлен безлимит на бесплатную выпивку в одном из ночных клубов города.

Инцидент произошёл в ночном клубе North Hall в ночь с 7 на 8 апреля.

В ходе конкурса участникам было предложен 15 алкогольных коктейлей по 50 миллилитров каждый.

«В дежурную часть Управления поступило сообщение о том, что в ночном клубе Нарьян-Мара троим посетителям, в числе которых находилась девушка, стало плохо, и они доставлены в окружную больницу с похожими диагнозами: алкогольное опьянение, кома, где помещены в реанимационное отделение», — сообщили в окружном УМВД.

Врачи установили, что финалисты конкурса выпили по 750 миллилитров крепкого алкоголя за одну минуту, сообщает Life.

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