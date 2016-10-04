Финалист конкурса «Учитель года» предложил ввести клятву педагога

Выпускники педагогических вузов России могут в будущем давать клятву педагога. Такое предложение озвучил финалист всероссийского конкурса «Учитель года» из Подмосковья Антон Лагутин.

«У выпускников медицинских вузов существует традиция - по окончании обучения они приносят клятву Гиппократа. Этот опыт можно распространить и среди учителей. Ведь профессии учителя и врача в какой-то мере схожи», - сказал Лагутин в интервью изданию «Подмосковье сегодня».

Антон Лагутин вошел в пятерку лучших педагогов страны. Он работает преподавателем информатики в гимназии №2 «Квантор» города Коломны.