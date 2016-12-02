Финал конкурса «Евровидение-2017» пройдет в Киеве 13 мая
Стали известны даты проведения международного песенного конкурса «Евровидение», который должен состояться в Киеве в 2017 году.
Полуфиналы «Евровидения-2017» в Киеве планируется провести 9 и 11 мая, финальная часть шоу состоится 13 мая.
Ранее власти столицы Украины планировали провести церемонию открытия конкурса «Евровидение-2017» на территории национального заповедника «София Киевская», однако позже от этой идеи пришлось отказаться. Церемония открытия состоится, скорее всего, возле Мариинского дворца в центре Киева, а сам конкурс пройдет в Международном выставочном центре, сообщает «Национальная служба новостей».
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