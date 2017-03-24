Филолог насчитала более 50 ошибок в речи свердловского депутата

Эксперт в области филологии проанализировала восьмиминутную речь депутата свердловского заксобрания Армена Карапетяна, обнаружив в ней свыше 50 различных ошибок.

Исследование выступления депутата по просьбе URA.RU проводила кандидат филологических наук, доцент кафедры издательского дела УрФУ, автор учебного пособия «Культура деловой речи» Анна Ланских. Она отметила, что самыми заметными ошибками Карапетяна являются грамматические, связанные с построением словосочетаний («две товарищи», «проинформировал мне») и предложений («Это является депутата Коробейникова»).

Эксперт также обнаружила в выступлении депутата лексические ошибки, наличие тавтологии. Особое внимание она обратила на жаргонизмы, вроде слова «подстава». Ланских указала на то, что в официальной ситуации употребление подобных слов не рекомендуется.

Депутатам, испытывающим проблемы с русским языком, филолог посоветовала воспользоваться услугами репетиторов.

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