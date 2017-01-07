Фильм «Викинг» установил рекорд по сборам
Фильм Андрея Кравчука «Викинг» стал новым рекордсменом по сборам в российском кинематографе.
За девять дней проката картина преодолела планку в один миллиард рублей, сообщает портал kinobusiness.com. Предыдущим рекордсменом был фильм «Сталинград», которому на взятие миллиардного рубежа потребовалось 11 дней.
На портале отметили, что общие сборы «Викинга» составляют 1052 млн рублей и спрогнозировали заработок картины в субботу-воскресенье на уровне 200-210 млн рублей.
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