Фильм Бондарчука «Притяжение» собрал более миллиарда рублей
Картина Федора Бондарчука об инопланетном вторжении «Притяжение» собрала в прокате в России и СНГ свыше одного миллиарда рублей.
Этот результат позволил фильму попасть в десятку самых кассовых российских картин и первым миллиардером среди релизов текущего года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Walt Disney.
В общей сложности фантастическую ленту посмотрели более 3,7 миллиона зрителей.
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