Фильм Бондарчука «Притяжение» собрал более миллиарда рублей

Картина Федора Бондарчука об инопланетном вторжении «Притяжение» собрала в прокате в России и СНГ свыше одного миллиарда рублей.

Этот результат позволил фильму попасть в десятку самых кассовых российских картин и первым миллиардером среди релизов текущего года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Walt Disney.

В общей сложности фантастическую ленту посмотрели более 3,7 миллиона зрителей.