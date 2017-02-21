Фильм Бондарчука «Притяжение» собрал более миллиарда рублей

Картина Федора Бондарчука об инопланетном вторжении «Притяжение» собрала в прокате в России и СНГ свыше одного миллиарда рублей.

Этот результат позволил фильму попасть в десятку самых кассовых российских картин и первым миллиардером среди релизов текущего года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Walt Disney.

В общей сложности фантастическую ленту посмотрели более 3,7 миллиона зрителей.

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