Филиппинские рыбаки поймали гигантского кальмара
Филиппинские рыбаки поймали кальмара, длина которого составляет 2,5 метра.
Уточняется, что гигантский кальмар был выловлен у одного из островов провинции Тави-Тави.
По мнению местных рыбаков, жителям Тави-Тави удастся поймать «родственников» моллюска.
«Это здоровый и молодой кальмар, мясо будет очень вкусным», — цитирует Life одного из рыбаков.
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