Филиппинская полиция обезвредила бомбу у здания посольства США в Маниле
Правоохранительные органы Филиппин оперативно отреагировали на сообщение о подозрительном предмете, обнаруженном у здания американского посольства в Маниле, и обезвредили бомбу. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа США.
«Руководство национальной полиции Филиппин подтвердило обезвреживание самодельного взрывного устройства, обнаруженного в мусорном контейнере примерно в 250 метрах к югу от американского посольства рано утром в понедельник», - цитирует текст сообщения ТАСС.
Как подчеркнули в американском внешнеполитическом ведомстве, стражи порядка оцепили территорию вокруг дипломатического представительства после обнаружения бомбы. В результате ее обезвреживания никто не пострадал.
В Госдепе рассказали также, что филиппинские власти начали расследование с целью установления ответственных лиц и их целей. Госдеп США напомнил о «постоянной угрозе теракта, мишенью которого могут стать находящиеся за границей, в том числе и на Филиппинах, граждане США».
По сообщениям СМИ, бомба представляла собой круглый черный предмет, к которому проводами был присоединен мобильный телефон.
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