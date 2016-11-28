Филиппинская полиция обезвредила бомбу у здания посольства США в Маниле

Правоохранительные органы Филиппин оперативно отреагировали на сообщение о подозрительном предмете, обнаруженном у здания американского посольства в Маниле, и обезвредили бомбу. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа США.

«Руководство национальной полиции Филиппин подтвердило обезвреживание самодельного взрывного устройства, обнаруженного в мусорном контейнере примерно в 250 метрах к югу от американского посольства рано утром в понедельник», - цитирует текст сообщения ТАСС.

Как подчеркнули в американском внешнеполитическом ведомстве, стражи порядка оцепили территорию вокруг дипломатического представительства после обнаружения бомбы. В результате ее обезвреживания никто не пострадал.

В Госдепе рассказали также, что филиппинские власти начали расследование с целью установления ответственных лиц и их целей. Госдеп США напомнил о «постоянной угрозе теракта, мишенью которого могут стать находящиеся за границей, в том числе и на Филиппинах, граждане США».

По сообщениям СМИ, бомба представляла собой круглый черный предмет, к которому проводами был присоединен мобильный телефон.

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