Филиппа Киркорова оштрафовали на 499 тысяч рублей за долг по кредиту

Российский певец Филипп Киркоров должен выплатить банку «Церих» проценты в размере 499 тысяч рублей за просроченный кредит.

Такое постановление вынес Хамовнический суд Москвы по иску банка «Церих» в лице Агентства по страхованию вкладов.

Как уточняется в материале, в 2015 году Киркоров взял в банке два кредита на общую сумму 22,8 миллиона рублей, но после отзыва лицензии у кредитной организации перестал платить ежемесячные взносы.

По словам, пресс-секретаря певца Антона Коробкова-Землянского, компания «Филипп Киркоров Продакшн» взяла кредит в банке, но полностью погасила задолженность.

«Естественно, так как платить было некому, мы не платили. В этом году Агентство по страхованию вкладов направило нам письмо. Как только это произошло, мы погасили всю задолженность», - цитирует ТАСС представителя Киркорова.

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