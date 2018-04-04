Филипп Киркоров занялся обоями в Подмосковье
Знаменитый российский певец Филипп Киркоров стал дизайнером обоев итальянской фирмы Zambaiti Parati и ее российского филиала Fipar.
«Обои с дизайном от Филиппа Киркорова действительно скоро поступят в продажу. Коммерческий отдел огласит подробности на следующей неделе», – сообщили в приемной Fipar.
Уточняется, что над настенным декором подмосковного производства Киркоров работает совместно с фабричным мастером Эджидио Фредди.
Первая коллекция, получившая название «Филипп Киркоров. Первая Часть. Музыка для стен», уже производится в подмосковном Ступине, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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