Филипп Киркоров занялся обоями в Подмосковье

Знаменитый российский певец Филипп Киркоров стал дизайнером обоев итальянской фирмы Zambaiti Parati и ее российского филиала Fipar.

«Обои с дизайном от Филиппа Киркорова действительно скоро поступят в продажу. Коммерческий отдел огласит подробности на следующей неделе», – сообщили в приемной Fipar.

Уточняется, что над настенным декором подмосковного производства Киркоров работает совместно с фабричным мастером Эджидио Фредди.

Первая коллекция, получившая название «Филипп Киркоров. Первая Часть. Музыка для стен», уже производится в подмосковном Ступине, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».