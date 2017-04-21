Филипп Киркоров призвал бойкотировать «Евровидение»

Народный артист России Филипп Киркоров заявил, что России следует насовсем отказаться от участия в «Евровидении» пока организаторы не изменят правила.

Певец уверен, что процентное соотношение голосов телезрителей и жюри должно составлять 70:30 или 80:20 в пользу первых, отмечает ТАСС.

«Нам нет смысла участвовать в конкурсе, ряд стран продолжит сводить с нами счеты, кто бы ни приехал. Еще до ситуации с Юлей Cамойловой я не был сторонником того, чтобы Россия принимала участия в конкурсе до тех пор, пока не изменятся его правила. Не может уравниваться «50 на 50» оценка миллионов зрителей и пяти членов жюри. Люди, которые голосуют собственным евро, поставили Сережу Лазарева на первое место, а ангажированное жюри, которому нашептали на ухо, ставит его на последнее», - заявил Киркоров.

22 марта Служба безопасности Украины на три года запретила Юлии Самойловой въезд в страну за выступление в 2015 году на концерте в Крыму. Первый канал в связи с этим запретом выдвинул ее кандидатуру на конкурс в следующем году.