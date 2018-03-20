Филипп Киркоров может попасть в «черный список» Литвы
Депутат от консервативной партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Лауринас Касчюнас выступил за внесение российского певца Филиппа Киркорова в «черный список».
По словам политика, поводом для гонений Киркорова послужили «не столько песни, сколько публичные заявления», в которых певец положительно высказывался о воссоединении Крыма с Россией.
«Легким движением руки Киркоров был использован в пропагандистских целях Кремля», — заявил Касчюнас.
Певец 18 марта проголосовал на выборах президента России на избирательном участке в российском посольстве в Вильнюсе, сообщает «РИА Новости».
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