От Филевского парка до Третьего кольца пройдет новая магистраль
На западе Москвы вдоль Москвы-реки пройдет новая магистраль, которая уже одобрена градостроительной комиссией города.
Проект предусматривает реконструкцию и строительство новых участков Большой Филевской улицы до Третьего транспортного кольца (ТТК).
В состав трассы войдут пять проектируемых проездов, на одном из них построят съезд с ТТК.
Новая трасса рассчитана на транспортную проходимость для новых жилых домов и кварталов, которые сейчас возводятся на месте бывших промзон района.
Сама магистраль пройдет вдоль Москвы-реки и протянется на 4,6 километра, отмечает RG.ru.
Эксперты отмечают, что экологического вреда реке и району трасса не нанесет, так как будет достаточно отдалена от воды.
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