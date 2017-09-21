От Филевского парка до Третьего кольца пройдет новая магистраль

На западе Москвы вдоль Москвы-реки пройдет новая магистраль, которая уже одобрена градостроительной комиссией города.

Проект предусматривает реконструкцию и строительство новых участков Большой Филевской улицы до Третьего транспортного кольца (ТТК).

В состав трассы войдут пять проектируемых проездов, на одном из них построят съезд с ТТК.

Новая трасса рассчитана на транспортную проходимость для новых жилых домов и кварталов, которые сейчас возводятся на месте бывших промзон района.

Сама магистраль пройдет вдоль Москвы-реки и протянется на 4,6 километра, отмечает RG.ru.

Эксперты отмечают, что экологического вреда реке и району трасса не нанесет, так как будет достаточно отдалена от воды.