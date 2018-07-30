Филевская ветка метро Москвы воспевает победу 1812 года

Семь станций Филевской линии метрополитена получат новый архитектурный облик - «Кунцевская», «Пионерская», «Филевский парк», «Багратионовская», «Фили», «Кутузовская» и «Студенческая».

На станции «Кутузовская» пассажиры уже сегодня могут обратить внимание на тематические панно, посвященные Отечественной войне 1812 года. Прогуливаясь по перрону в ожидании поезда, можно увидеть портреты прославленных полководцев и солдат русской армии, победившей Наполеона.

Для станции «Студенческая» художники разрабатывали специальные картины — символы. Каждое изображение представляет свою науку или университетскую дисциплину.

Дизайнерские панно в стиле абстракционизма украсят сразу две станции — «Багратионовскую» и «Пионерскую». Фасады и пассажирскую зону станций облицуют алюминием и гранитом светлых тонов, отмечает «Mos.ru».

Филевская линия — одна из старейших в Московском метрополитене. Первые поезда по ней запустили в 1958 году. Это единственная в Москве линия метрополитена, большая часть которой проложена по земле.

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Фото с официального портала мэра Москвы