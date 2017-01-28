Фигуристка Медведева установила два мировых рекорда
Российская фигуристка Евгения Медведева установила два мировых рекорда на чемпионате Европы в Чехии.
Так, за произвольную программу она получила 150,79 балла, побив тем самым собственное достижение (150,10 балла) на ЧМ в Бостоне в прошлом году.
Наряду с этим спортсменка установила рекорд по сумме набранных баллов – 229,7 балла. Этим она превзошла прежний рекорд 228,56 установленный в 2010 году фигуристкой из Южной Кореи Ким Ю На, сообщает агентство «Р-Спорт».
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