Фигуристка Медведева установила два мировых рекорда

Российская фигуристка Евгения Медведева установила два мировых рекорда на чемпионате Европы в Чехии.

Так, за произвольную программу она получила 150,79 балла, побив тем самым собственное достижение (150,10 балла) на ЧМ в Бостоне в прошлом году.

Наряду с этим спортсменка установила рекорд по сумме набранных баллов – 229,7 балла. Этим она превзошла прежний рекорд 228,56 установленный в 2010 году фигуристкой из Южной Кореи Ким Ю На, сообщает агентство «Р-Спорт».