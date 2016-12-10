Фигуристка Медведева установила новый мировой рекорд
Российская фигуристка Евгения Медведева установила в финале серии Гран-при в Марселе новый мировой рекорд.
За короткую программу она получила от судей 79,21 балла. Прежний рекорд – 78,66 балла – был установлен два года назад и принадлежал японской спортсменке Мао Асаде, передает ТАСС.
Медведева рассказала, что в произвольной программе, которую женщины представят в финале Гран-при 10 декабря, будет концентрироваться на элементах и эмоциях.
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