Фигуристка Медведева установила новый мировой рекорд

Российская фигуристка Евгения Медведева установила в финале серии Гран-при в Марселе новый мировой рекорд.

За короткую программу она получила от судей 79,21 балла. Прежний рекорд – 78,66 балла – был установлен два года назад и принадлежал японской спортсменке Мао Асаде, передает ТАСС.

Медведева рассказала, что в произвольной программе, которую женщины представят в финале Гран-при 10 декабря, будет концентрироваться на элементах и эмоциях.