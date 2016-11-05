Фигуристка Липницкая получила травму на Гран-при в Москве
Россиянка Юлия Липницкая, получившая травму ноги в ходе произвольной программы на этапе Гран-при России по фигурному катанию, пройдет медицинское обследование в Москве.
Фигуристка прервала выступление во второй части программы, но после консультации с тренером Алексеем Урмановым и судьями приняла решение ее завершить, что и сделала под аплодисменты зрителей. Незадолго до окончания программы она решилась исполнить аксель, однако прыжок завершился падением спортсменки.
За исполнение программы Липницкая получила 79,21 балла. В сумме российская фигуристка заработала 148,46 балла, что позволяет ей занимать промежуточное десятое место, сообщает ТАСС.
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