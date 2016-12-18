Фигуристка Липницкая лишилась возможности выступить на чемпионате России
Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая вынуждена пропустить чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске из-за травмы.
Спортсменка пострадала, упав на скользком тротуаре после тренировки. В результате у нее диагностировали ушиб правого тазобедренного сустава и посттравматический артрит крестцово-подвзошного сочленения, сообщается на сайте Федерации фигурного катания России.
Травма, полученная Линицкой исключает ее участие в соревнованиях, поскольку на лечение ей понадобится самое малое две недели.
Чемпионат в Челябинске пройдет с 20 по 26 декабря. Соревнования являются отборочными к чемпионату Европы.
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