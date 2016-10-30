Фигуристка Евгения Медведева получила золото в канадском Гран-при
Российская спортсменка Евгения Медведева получила золотую медаль в Канаде на втором этапе серии Гран-при.
За исполнение короткой программы Медведева получила 76,24 балла. За произвольную программу фигуристке выставили 144,41 балла.
– Думаю, что не все еще в порядке, и я буду работать еще упорнее, но я счастлива, ведь сегодня я – первая, – сказала спортсменка. Ее следующий этап Гран-при состоится в Париже, сообщает РИА "Новости".
Россиянка Елизавета Туктамышева заняла в Канаде четвертое место. Своим болельщикам она обещала в следующие разы исполнить тройной аксель.
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