Фигуристка Евгения Медведева получила золото в канадском Гран-при

Российская спортсменка Евгения Медведева получила золотую медаль в Канаде на втором этапе серии Гран-при.

За исполнение короткой программы Медведева получила 76,24 балла. За произвольную программу фигуристке выставили 144,41 балла.

– Думаю, что не все еще в порядке, и я буду работать еще упорнее, но я счастлива, ведь сегодня я – первая, – сказала спортсменка. Ее следующий этап Гран-при состоится в Париже, сообщает РИА "Новости".

Россиянка Елизавета Туктамышева заняла в Канаде четвертое место. Своим болельщикам она обещала в следующие разы исполнить тройной аксель.