Все фигуранты «дела реставраторов» признали свою вину

Все фигуранты дела о хищении бюджетных средств, выделенных на реставрацию культурных объектов, признали свою вину.

Обвиняемые раскаялись и возместили часть причиненного ущерба. Однако из СИЗО смогли выйти только трое из них – предприниматель Никита Колесников, а также глава компании «Балтстрой» Дмитрий Сергеев и ее управляющий Александр Коченов, сообщает «Коммерсант». По свидетельству источников издания, он заключили досудебные соглашения со следствием.

Остальные фигуранты, включая замминистра культуры Григория Пирумова, по-прежнему находятся в СИЗО. Мосгорсуд оставил их под стражей, учитывая тяжесть инкриминируемых обвиняемым деяний и необходимость проведения различных экспертных исследований, на основании которых будет предъявлено обвинение в окончательной редакции.

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