С фигурантов дела о катастрофе самолета Falcon требуют 500 млн рублей

Двоим обвиняемым по делу о крушении во Внуково самолета Falcon-50 ЕХ в 2014 году предъявлен гражданский иск на полмиллиарда рублей.

В качестве истца выступает компания Unijet, которой принадлежал разбившийся самолет. При этом в данную сумму стоимость самого воздушного судна, которое было застраховано, не включена, сообщает «Интерфакс».

Самолет Falcon-50 ЕХ разбился в результате того, что при взлете задел снегоуборочную машину. Ее появление на взлетно-посадочной полосе объяснили ненадлежащей координацией взаимодействия между диспетчерскими и аэродромными службами. В результате катастрофы погибли четыре человека – глава нефтяной компании Total Кристоф де Маржери и трое членов экипажа. Некоторое время назад стало известно, что муж погибшей стюардессы предъявил Внуково иск на 30 миллионов рублей.

Фигурантами дела о катастрофе стали пять человек, но свою вину признали только двое из них – водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко и начальник инженерной службы аэропорта Владимир Леденев.