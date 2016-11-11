Фигурантка дела о хищении 13 млрд рублей у «Банка Москвы» выпустили из-под стражи

Обвиняемая в пособничестве растрате 12,9 миллиарда рублей средств «Банка Москвы» генеральный директор фирмы «Премьер Эстейт» Светлана Тимонина выпущена из-под стражи.

Мосгорсуд отменил приговор, по которому Тимонина получила пять лет колонии, поскольку ее право на защиту было нарушено, сообщает РИА «ФедералПресс» со ссылкой на «Интерфакс».

Дело направлено обратно в Генеральную прокуратуру, после устранения недостатков оно повторно будет рассматриваться судом первой инстанции. Тимонина освобождена из-под стражи, она будет дожидаться решения суда под подпиской о невыезде.

По словам адвоката Тимониной, ее подзащитную можно было приговорить к условному сроку, так как это все равно позволило бы вынести заочный приговор бывшему президенту «Банка Москвы» Андрею Бородину и его заместителю Дмитрию Акулинину.

Фирма «Премьер Эстейт» в 2009 году получила кредит на 12,9 миллиарда рублей. Деньги были потрачены на покупку компании «Раменская» у Елены Батуриной. Весной Мещанский суд Москвы отправил Тимонину в колонию, но она обжаловала приговор.

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