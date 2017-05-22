Фигуранта дела бывшего главы Марий Эл объявили в международный розыск

Ключевой фигурант уголовного дела в отношении экс-главы Марий Эл Леонида Марклова учредитель фабрики «Акашерская» Николай Криваш объявлен в международный розыск.

Кривашу заочно предъявлено обвинение в даче взятки. По словам адвоката Игоря Трунова, бизнесмен в настоящее время находится в Израиле, где проходит лечение, сообщает РИА «Новости».

По версии следствия, взятку в размере 235 миллионов рублей Маркелов получил о Криваша. Посредником выступила руководитель телеканала «12 регион» Наталия Кожанова, которая в настоящее время находится под арестом.