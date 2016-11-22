Фигурант дела о захвате «Норд-Оста» частично признал вину

Хасан Закаев, обвиняемый в пособничестве террористам, захватившим заложников на Дубровке в 2002 году, частично признал свою вину.

- Я частично признаю себя виновным. Чтобы уточнить, в чем конкретно признаю, а в чем нет, хочу остановиться на каждом эпизоде. Я не признаю себя виновным в участии в преступном сообществе, в том виде как это представлено, - сказал Закаев после оглашения обвинительного приговора.

Вместе с тем, он частично признался в незаконном хранении денег и оружия, а также просил суд дать ему время на подробный рассказ, чтобы донести свою позицию до потерпевших.

По данным прокуратуры, Закаев лично доставил боеприпасы, детонаторы и взрывные устройства к месту совершения теракта в Москве.

- Закаеву непосредственно было поручено доставить в Москву взрывные устройства, в частности закамуфлированные под бензобаки, которые в последующем намеревались взорвать в общественно значимых местах, - сказал гособвинитель, отметив, что Закаев получил 5 тысяч долларов, на которые купил автомобиль ВАЗ 21099.

23 октября 2002 года в театральном центре на Дубровке террористы взяли в заложники более 900 человек, пришедших на мюзикл «Норд-Ост». 26 октября был произведен штурм здания, в результате которого все террористы были уничтожены. По официальным данным 130 заложников, в том числе 10 детей, погибли, сообщает «Интерфакс».

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