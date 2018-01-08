Фигурант дела о нападении на команду «Боруссия» признал вину

Гражданин России и германии Сергей В., проходящий в качестве обвиняемого по делу о нападении на немецкую футбольную команду «Боруссия» признал себя виновным.

«Я глубоко сожалею о том, что совершил», - цитирует издание Deutsche Welle его заявление в суде. Мужчина уверяет, что не собирался убивать игроков. По его словам, он только имитировал нападение и сделал взрывное устройство таким образом, чтобы никто не пострадал при его срабатывании.

Инцидент произошел в апреле прошлого года. подозреваемого задержали через несколько дней. Полиции удалось установить его личность благодаря покупке нескольких десятков тысяч опционных сертификатов на акции «Боруссии», которые довольно вяло торговались. По оценке издания, при различных вариантах падения курса акций, он мог заработать до миллиона евро.

Фигуранту дела предъявлены несколько обвинений, в том числе покушение на убийство 28 человек из корыстных побуждений. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.