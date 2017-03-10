ФИФА забраковала Виталия Мутко
Глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко не сможет баллотироваться в совет Международной федерации футбола (ФИФА), поскольку не соответствует требованиям этой организации.
Одна из причин, по которой Мутко не прошел проверку ФИФА со стоит в том, что он занимает должность вице-премьера России, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру» со ссылкой на Associated Press.
Выборы в совет ФИФА будут проходить в начале апреля в Хельсинки. В состав совета изберут четырех человек, срок полномочий которых составит четыре года.
Следующая новость Россия частично отменила запрет на поставки продуктов из Турции
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии