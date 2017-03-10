ФИФА забраковала Виталия Мутко

Глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко не сможет баллотироваться в совет Международной федерации футбола (ФИФА), поскольку не соответствует требованиям этой организации.

Одна из причин, по которой Мутко не прошел проверку ФИФА со стоит в том, что он занимает должность вице-премьера России, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру» со ссылкой на Associated Press.

Выборы в совет ФИФА будут проходить в начале апреля в Хельсинки. В состав совета изберут четырех человек, срок полномочий которых составит четыре года.