ФИФА прекратила расследование в отношении россиян
С отечественных футболистов сняты подозрения в употреблении допинга.
В Международной федерации футбола (ФИФА) отметили, что все образцы, которые были получены Всемирным антидопинговым агентством (WADA) из Москвы, тщательным образом проверены. Ни в одной из проб не зафиксировано присутствие запрещенных веществ и не выявлено подмены.
За отсутствием доказательств нарушения российскими футболистами антидопинговых правил дела в отношении них закрыты.
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