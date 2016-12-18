ФИФА не подтвердила официальное расследование в отношении Мутко

В Международной федерации футбола (ФИФА) заявили, что официального расследования в отношении вице-премьера РФ Виталия Мутко не ведется.

– Мы не можем подтвердить, что комитет по этике начал расследование. Следственная палата может сообщить об этом только после открытия официального разбирательства, – заявили представители ФИФА. В организации также уточнили, что расследование возможно только после предварительного следствия, сообщает "Коммерсантъ".

Ранее сообщалось, что Мутко стал фигурантом расследования ФИФА в связи со скандалом по поводу допинга. На днях Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало вторую часть разоблачительного доклада.