ФИФА не подтвердила официальное расследование в отношении Мутко
В Международной федерации футбола (ФИФА) заявили, что официального расследования в отношении вице-премьера РФ Виталия Мутко не ведется.
– Мы не можем подтвердить, что комитет по этике начал расследование. Следственная палата может сообщить об этом только после открытия официального разбирательства, – заявили представители ФИФА. В организации также уточнили, что расследование возможно только после предварительного следствия, сообщает "Коммерсантъ".
Ранее сообщалось, что Мутко стал фигурантом расследования ФИФА в связи со скандалом по поводу допинга. На днях Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало вторую часть разоблачительного доклада.
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