ФИФА обнародовала имена трех номинантов на звание Футболист 2016 года

Аргентинец Лионель Месси, португалец Криштиану Роналду и француз Антуан Гризманн вошли в составленный Международной федерацией футбольных ассоциаций список номинантов на звание лучшего футболиста 2016 года.

В этом календарном году Месси стал вместе с «Барселоной» чемпионом Испании и выиграл Кубок страны. Гризманн вместе с мадридским «Атлетико» дошел до финала Лиги чемпионов и вместе со сборной Франции – до финала чемпионата Европы. Роналду же выиграл Евро-2016 с португальской сборной и Лигу чемпионов с «Реалом».

ФИФА назовет лучшего игрока года на торжественной церемонии 9 января в Цюрихе, - сообщает ТАСС.

Ранее завершилось сотрудничество ФИФА и французского журнала France Football, который с 1956 года вручает «Золотой мяч». В 2010 году издатели журнала и ФИФА заключили пятилетний контракт, по которому «Золотой мяч» вручала Международная федерация футбола путем голосования тренеров национальных команд, капитанов сборных и представителей СМИ.