ФИФА обнародовала десятку претендентов на звание лучшего тренера в мире

Международная федерация футбольных ассоциаций опубликовала список из десяти номинантов на звание лучшего тренера мира.

В него вошли наставник сборной Уэльса Крис Коулмэн, тренер сборной Франции Дидье Дешам, Фернанду Сантуш, который привел Португалию к победе на Евро-2016, чемпион Англии с «Лестером» Клаудио Раньери, тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, Юрген Клопп из «Ливерпуля», нынешний рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, который привел «Баварию» к победе в бундеслиге, чемпион Испании с «Барселоной» Хосеп Гвардиола, победитель Лиги чемпионов с «Реалом» Зинедин Зидан, а также финалист Лиги чемпионов Диего Симеоне из мадридского «Атлетико», - сообщает «Спортфакт» со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

Шорт-лист из трех претендентов будет назван 2 декабря, сам приз будет вручен на церемонии ФИФА 9 января 2017 года.