ФИФА не нашла допинг в российском футболе

Международная федерация футбола (ФИФА) опровергла данные о возможных нарушениях антидопинговых правил российскими футболистами, сообщили в пресс-службе российского футбольного союза.

Уточняется, что у ФИФА нет убедительных данных о возможных нарушениях антидопинговых правил в чемпионате России в период с 2012 по 2015 годы.

При этом комиссия скоро опросит «всех лиц, ответственных за медицинское обеспечение в соответствующих клубах».

«Необходимо подчеркнуть, что запрашиваемая ФИФА информация о конкретных пробах не ставит под сомнение их чистоту, а носит уточняющий характер», - говорится в сообщении.

Ранее Следственный комитет России (СКР) предложил ФИФА содействие в исследовании информации Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о результатах тестирования Московским антидопинговым центром российских спортсменов, сообщает «Интерфакс».