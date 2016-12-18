В ФИФА начали расследование в отношении Мутко
Следственная палата Комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) приступила к расследованию в отношении вице-премьера и главы Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко.
Мутко неоднократно упоминался в докладе независимой комиссии WADA о государственной поддержке использования допинга в российском спорте. В связи с этим комитет обратился к главе комиссии Ричарду Макларену и WADA за доказательствами.
Если причастность Мутко к допинговому скандалу подтвердится, он будет исключен из состава исполнительного комитета ФИФА и отстранен от любой футбольной детельности, сообщает издание Daily Mail.
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