ФИФА не доверит специалистам РФ работу с допинг-пробами
Российские специалисты не будут допущены Международной федерацией футбола (ФИФА) до работы с допинг-пробами игроков во время ЧМ-2018.
Глава Медкомиета организации Мишель Д'Хуг заявил, что отбирать пробы и проводить анализы должны только специалисты ФИФА, передает «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Ранее стало известно, что федерация сняла обвинения с нескольких российских футболистов в употреблении запрещенных препаратов и прекратила начатое в отношении них расследование.
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