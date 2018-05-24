ФИФА не доверит специалистам РФ работу с допинг-пробами

Российские специалисты не будут допущены Международной федерацией футбола (ФИФА) до работы с допинг-пробами игроков во время ЧМ-2018.

Глава Медкомиета организации Мишель Д'Хуг заявил, что отбирать пробы и проводить анализы должны только специалисты ФИФА, передает «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ранее стало известно, что федерация сняла обвинения с нескольких российских футболистов в употреблении запрещенных препаратов и прекратила начатое в отношении них расследование.