С Фиделем Кастро простятся не менее 25 мировых лидеров

По меньшей мере 25 глав государств примут участие в церемонии прощания с лидером кубинской революции Фиделем Кастро.

В частности, мероприятие посетят президенты Боливии, Венесуэлы, Колумбии, Мексики, Никарагуа, Панамы, Эквадора, а также ряд лидеров африканских стран, отмечает венесуэльский портал El Universal.

Европейские государства на высшем уровне будут представлены только Грецией – церемонию посетит глава правительства страны Алексис Ципрас.

Ранее сообщалось, что от России на Кубу направлена делегация, которую возглавляет спикер Госдумы Вячеслав Володин. В Кремле пояснили, что президент РФ Владимир Путин не сможет посетить церемонию прощания с Кастро из-за подготовки послания к Федеральному собранию.