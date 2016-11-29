С Фиделем Кастро простятся не менее 25 мировых лидеров
По меньшей мере 25 глав государств примут участие в церемонии прощания с лидером кубинской революции Фиделем Кастро.
В частности, мероприятие посетят президенты Боливии, Венесуэлы, Колумбии, Мексики, Никарагуа, Панамы, Эквадора, а также ряд лидеров африканских стран, отмечает венесуэльский портал El Universal.
Европейские государства на высшем уровне будут представлены только Грецией – церемонию посетит глава правительства страны Алексис Ципрас.
Ранее сообщалось, что от России на Кубу направлена делегация, которую возглавляет спикер Госдумы Вячеслав Володин. В Кремле пояснили, что президент РФ Владимир Путин не сможет посетить церемонию прощания с Кастро из-за подготовки послания к Федеральному собранию.
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