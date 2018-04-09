ФИДЕ хочет избавиться от Кирсана Илюмжинова

Президентский совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) настаивает на немедленной отставке главы организации Кирсана Илюмжинова.

Данный вопрос был поднят на заседании ФИДЕ в Минске. За отставку Илюмжинова выступают 14 членов совета, против – только один. Главе ФИДЕ ставят в вину то, что организация постоянно сталкивается с финансовыми трудностями с тех пор как он был включен в санкционные списки США, передает Ura.ru. В частности, многие банки отказываются обслуживать счета ФИДЕ.

Илюмжинову рекомендуется покинуть пост президента организации, дабы не наносить ущерб ее репутации.