ФИДЕ хочет избавиться от Кирсана Илюмжинова
Президентский совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) настаивает на немедленной отставке главы организации Кирсана Илюмжинова.
Данный вопрос был поднят на заседании ФИДЕ в Минске. За отставку Илюмжинова выступают 14 членов совета, против – только один. Главе ФИДЕ ставят в вину то, что организация постоянно сталкивается с финансовыми трудностями с тех пор как он был включен в санкционные списки США, передает Ura.ru. В частности, многие банки отказываются обслуживать счета ФИДЕ.
Илюмжинову рекомендуется покинуть пост президента организации, дабы не наносить ущерб ее репутации.
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