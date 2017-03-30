Февральский медиарейтинг российских министров возглавил глава МИД Сергей Лавров

Компания «Медиалогия» опубликовала рейтинг популярности российских министров в феврале 2017 года. Согласно исследованию, лидерами стали глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и министр финансов Антон Силуанов.

Четвертое место «Медиалогия» отдала министру экономического развития Максиму Орешкину, а пятое - министру образования Ольге Васильевой, - сообщает ТАСС.

На последних местах расположились глава МВД Владимир Колокольцев, министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, министр юстиции Александр Коновалов, министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов и министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.