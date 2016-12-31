На фестивале в Австралии 80 человек пострадали в давке
В австралийском городе Лорне на музыкальном фестивале Falls Festival пострадали в давке 80 человек. Все они – молодые люди в возрасте около 20 лет.
Столпотворение возникло, когда гости фестиваля пытались выйти из зоны, где выступала местная группа DMA, и перейти к сцене, на которой играл британский коллектив London Grammar.19 пострадавших получили тяжелые травмы.
Разъяренные родители пострадавших отправили сообщения организаторам фестиваля в социальной сети Facebook для получения подробной информации, так как не могли связаться с детьми, но пока не получили ответа, передает РИА Новости.
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