На фестивале «Артдокфест» в Москве сорвали показ фильма о Донбассе

В Москве на фестивале «Артдокфест» распылили пахучую жидкость перед показом фильма о ситуации в Донбассе.

Президент фестиваля Виталий Манский объявил об эвакуации, передает RT. Он сказал: «Так как никто не знает, что это за жидкость, в целях вашей безопасности принято решение, по сути дела, эвакуировать зрителей зала, потому что мы действительно не знаем, что это».

Международный фестиваль «Артдокфест» проводится в Москве с 2007 года.

8 декабря на открытии выставки Джока Стёрджеса в московском Центре фотографии имени братьев Люмьер мужчина, одетый в женские вещи, облил одну из работ жидкостью.