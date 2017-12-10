На фестивале «Артдокфест» в Москве сорвали показ фильма о Донбассе
В Москве на фестивале «Артдокфест» распылили пахучую жидкость перед показом фильма о ситуации в Донбассе.
Президент фестиваля Виталий Манский объявил об эвакуации, передает RT. Он сказал: «Так как никто не знает, что это за жидкость, в целях вашей безопасности принято решение, по сути дела, эвакуировать зрителей зала, потому что мы действительно не знаем, что это».
Международный фестиваль «Артдокфест» проводится в Москве с 2007 года.
8 декабря на открытии выставки Джока Стёрджеса в московском Центре фотографии имени братьев Люмьер мужчина, одетый в женские вещи, облил одну из работ жидкостью.
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