Фестиваль «Дорогой Высоцкого» пройдет в Подмосковье

Новый фестиваль «Дорогой Высоцкого», посвященный памяти великого русского поэта, музыканта и актера Владимира Высоцкого, стартует в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба советника губернатора Нармин Ширалиевой.

Проект проходит в рамках Губернаторской программы «Наше Подмосковье» и при поддержке Министерства культуры Московской области. Высоцкий много гастролировал по Подмосковью. С некоторыми городами, например, с Дубной, Высоцкого связывали особо теплые, дружеские взаимоотношения, цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» пресс-релиз.

Последний концерт Высоцкого 16 июля 1980 года состоялся в Королеве. В рамках проекта «Дорогой Высоцкого» в этих городах пройдет серия концертов, а также будет представлена фотовыставка из материалов музея В.С. Высоцкого в Москве.

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